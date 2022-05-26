“الأمن العام”: السجن والغرامة لصاحب العمل الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص

جدد الأمن العام اليوم (الخميس)، التأكيد على أن صاحب العمل من الأفراد الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص يُعرض نفسه للحبس والغرامة، والحرمان من الاستقدام.
وأوضح أن العقوبات المقررة بحق صاحب العمل في تلك الحالة تتمثل في غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام مدة 5 سنوات.
ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة. وفق “أخبار 24”.