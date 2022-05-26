نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المناطق > بالتعاون مع هيئة تونسية.. “جامعة نايف” تدرس تأهيل وتطوير عاملات السجون والمؤسسات الإصلاحية
26/05/2022   10:31 م

بالتعاون مع هيئة تونسية.. “جامعة نايف” تدرس تأهيل وتطوير عاملات السجون والمؤسسات الإصلاحية

+ = -
573

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم حلقة علمية عن كيفية تأهيل وتطوير العاملات بالسجون والمؤسسات الإصلاحية بالتعاون مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح التونسية ابتداء من الاثنين المقبل في تونس.

وتهدف الحلقة -التي تستمر خمسة أيام- إلى التعرف على أحدث أساليب التنظيم الإداري والأمني لسجون ومراكز الإصلاح النسائية، والتعريف بالمهارات الحديثة اللازمة للعاملات في السجون بهدف رفع مستوى الأداء، إضافة إلى تحديد أبرز المشكلات وطرق مواجهتها.

وتسعى الحلقة إلى التعرف على أساليب الرعاية النفسية والاجتماعية الآنية واللاحقة للنزيلات المفرج عنهن، ومناقشة الإستراتيجيات والأساليب المستحدثة للإدارة الأمنية الفاعلة في السجون والمؤسسات الإصلاحية، وبرامج الإصلاح والتأهيل والرعاية اللاحقة للنزيلات. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن “جامعة نايف” تعمل على تعزيز وتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية ضمن التشريعات الجنائية وإعطاء أجهزة العدالة الجنائية الفرصة لتطبيقها كعقوبات بديلة إضافة إلى العمل على “أنسنة العقوبة”.

بالتعاون مع هيئة تونسية.. “جامعة نايف” تدرس تأهيل وتطوير عاملات السجون والمؤسسات الإصلاحية

جديد المناطق
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885212274.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.