بالتعاون مع هيئة تونسية.. “جامعة نايف” تدرس تأهيل وتطوير عاملات السجون والمؤسسات الإصلاحية

أعلنت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم حلقة علمية عن كيفية تأهيل وتطوير العاملات بالسجون والمؤسسات الإصلاحية بالتعاون مع الهيئة العامة للسجون والإصلاح التونسية ابتداء من الاثنين المقبل في تونس.
وتهدف الحلقة -التي تستمر خمسة أيام- إلى التعرف على أحدث أساليب التنظيم الإداري والأمني لسجون ومراكز الإصلاح النسائية، والتعريف بالمهارات الحديثة اللازمة للعاملات في السجون بهدف رفع مستوى الأداء، إضافة إلى تحديد أبرز المشكلات وطرق مواجهتها.
وتسعى الحلقة إلى التعرف على أساليب الرعاية النفسية والاجتماعية الآنية واللاحقة للنزيلات المفرج عنهن، ومناقشة الإستراتيجيات والأساليب المستحدثة للإدارة الأمنية الفاعلة في السجون والمؤسسات الإصلاحية، وبرامج الإصلاح والتأهيل والرعاية اللاحقة للنزيلات. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “جامعة نايف” تعمل على تعزيز وتطوير بدائل العقوبات السالبة للحرية ضمن التشريعات الجنائية وإعطاء أجهزة العدالة الجنائية الفرصة لتطبيقها كعقوبات بديلة إضافة إلى العمل على “أنسنة العقوبة”.