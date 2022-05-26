“الدفاع” تعلن فتح باب القبول للالتحاق في الخدمة العسكرية لأصحاب هذه الشهادات

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم (الخميس)، عن فتح باب القبول والتسجيل للخريجين الجامعيين الحاصلين على (البكالوريوس) وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على (الثانوية العامة /علوم طبيعية) للالتحاق في الخدمة العسكرية.
وأوضحت أن الالتحاق في الخدمة العسكرية للخريجين الجامعيين الحاصلين على البكالوريوس سيبدأ اعتبارا من يوم (الخميس) الموافق 1443/11/10هـ، بينما لطلبة الكليات العسكرية سيبدأ اعتباراً من يوم (الخميس) الموافق 1443/12/15هـ. وفق “أخبار 24”.
ونوهت إلى أن التسجيل سيكون باستخدام النفاذ الوطني، داعية الراغبين لزيارة بوابة القبول الموحد من أجل الاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل.