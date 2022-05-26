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جديد المحليات > “الغذاء والدواء”: 50% من حالات حساسية الطعام بسبب الأكل خارج المنزل
26/05/2022   10:31 م

“الغذاء والدواء”: 50% من حالات حساسية الطعام بسبب الأكل خارج المنزل

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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن ظهور أعراض الحساسية ليس بتناول الطعام فقط، موضحة أن استنشاقه أو ملامسته يُعتبران من المحفزات لها.

وبينت أن حساسية الطعام هي ردة فعل للجهاز المناعي تجاه نوع معين من الطعام، حيث يُعتقد بشكل خاطئ أنه مؤذ وضار.

وكشفت أن أكثر الأصناف الغذائية المسببة للحساسية تتمثل في الحبوب، والقشريات والأسماك، والمكسرات، والحليب، والبيض، وفول الصويا.

وأضافت الهيئة أن 50% من حالات حساسية الطعام تحدث خارج المنزل، و90% من حالات حساسية الطعام بسبب الأصناف الأكثر شيوعا، منوهة بأن أكثر من 170 نوعا من الأطعمة قد تسببها. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن الأعراض تتمثل في الصداع، والغثيان، والتقيؤ، والعطاس والكحة، والإغماء، وصعوبة التنفس، وآلام المعدة، والطفح الجلدي، بينما المحفزات هي الاستنشاق، والملامسة، والتناول.

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“الغذاء والدواء”: 50% من حالات حساسية الطعام بسبب الأكل خارج المنزل

جديد المحليات
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