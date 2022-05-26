إدارة الهلال تُحدد بديل جوستافو كويلار

كشفت تقارير صحفية برازيلية، دخول لاعب فلامنجو البرازيلي ضم دائرة اهتمام إدارة الهلال، ليكون بديلا للكولومبي جوستافو كويلار.
وأوضحت التقارير، أن لاعب فلامنجو البرازيلي سيكون متاحًا أمام الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وفي وقت سابق، أعلن نادي الهلال عن تفاصيل وإصابة ومدة غياب محترف الفريق، الكولومبي جوستافو كويلار.
وأوضحت الفحوصات الطبية تعرض جوستافو كويلار، لإصابة في عضلة الساق، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الهلال يحتل المركز الثاني في مسابقة دوري المحترفين برصيد 58 نقطة متأخرًا عن الاتحاد صاحب المركز الأول بثلاث نقاط قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.