الفيحاء يواصل تحضيراته لمواجهة التعاون في الدوري

واصل بطل الكأس الاستثنائية استعداداته لمواجهة التعاون ضمن الجولة الثامنة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الأحد القادم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
حيث أجرى الفريق حصة تدريبية مساء اليوم الخميس على ملعب معالي الشيخ عبدالعزيز التويجري بمقر النادي، بقيادة المدير الفني السبد فوك رازوفيتش.
وتضمنت حصة اليوم التمارين اللياقية والتكنيكية تحت إشراف مدرب اللياقة السيد فلادان بوبوفيتش، بينما أجرى حراس المرمى تمارينهم الخاصة والتي تضمنت التمركز المثالي ورد الفعل السريع، تحت إشراف مدرب الحراس السيد دودري بانتيتش. وفق “أخبار 24”.
بعد ذلك فرض السيد رازوفيتش محطات فنية متنوعة تبعها تطبيقات تكتيكية، واختتم المران بمناورة على منتصف الملعب.