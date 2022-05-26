أخضر التنس يحقق ذهبية دورة الألعاب الخليجية

حصد المنتخب السعودي للتنس الميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت.
وانتزع الثنائي عمار الحقباني وسعود الحقباني الميدالية الذهبية في منافسات التنس زوجي في دورة الألعاب الخليجية الثالثة.
وحقق الثنائي الفوز أمام الثنائي القطري مبارك شنان وراشد نواف بمجموعتين مقابل لا شيء.
الحقبـاني أخـوان .. ذهــب 🤩
📸| انتزع ‘عمار الحقباني’ و ‘سعود الحقباني’ الميدالية الذهبية في منافسات التنس -زوجي- في #دورة_الألعاب_الخليجية الثالثة بعد الفوز أمام الثنائي القطري ‘مبارك شنان’ و ‘راشد نواف’ بمجموعتين مقابل لا شيء في #دورة_الألعاب_الخليجية
ألــف مبـروك 🥇 pic.twitter.com/qeBPtw5ZTJ
— Saudi Olympic & Paralympic Committee (@saudiolympic) May 26, 2022
وفق “أخبار 24”.