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رياضة > أخضر التنس يحقق ذهبية دورة الألعاب الخليجية
26/05/2022   10:30 م

أخضر التنس يحقق ذهبية دورة الألعاب الخليجية

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حصد المنتخب السعودي للتنس الميدالية الذهبية في منافسات دورة الألعاب الخليجية الثالثة بالكويت.

وانتزع الثنائي عمار الحقباني وسعود الحقباني الميدالية الذهبية في منافسات التنس زوجي في دورة الألعاب الخليجية الثالثة.

وحقق الثنائي الفوز أمام الثنائي القطري مبارك شنان وراشد نواف بمجموعتين مقابل لا شيء.

وفق “أخبار 24”.

أخضر التنس يحقق ذهبية دورة الألعاب الخليجية

رياضة
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