منها توفير وسائل دفع إلكترونية.. “النقل” توضح أبرز التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة

أوضحت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الخميس)، أبرز التجهيزات الفنية لسيارات الأجرة، ومنها (توفير عداد إلكتروني) لاحتساب تكلفة الرحلات.
وبيَّنت أن التجهيزات الفنية تضم (طباعة الفواتير) لتوضيح رقم الفاتورة، واسم المنشأة، والسجل الضريبي، وقيمة أجرة النقل، و(تتبع مباشر) لتُبين خريطة مسارات وتحركات السيارة وتوقفاتها وإجمالي ساعات التشغيل، إضافة إلى سرعة السيارة.
وأضافت أن تلك التجهيزات تشمل (وسائل دفع إلكترونية) بواسطة البطاقات والأجهزة الذكية، إلى جانب (حساسات على جميع المقاعد) لاستشعار الأشخاص البالغة أوزانهم أكثر من 15 كلجم. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن الزي المخصص لسائقي الأجرة العامة وأجرة المطار والأجرة الخاصة وكذلك سائقي تطبيقات نقل الركاب.