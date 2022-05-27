“سكني”: عازمون على زيادة نسبة التملك وتسهيل كافة الإجراءات للمُستفيدين

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عزمه زيادة نسبة التملك وتسهيل كافة الإجراءات للمُستفيدين.
وأكد البرنامج، سعيه لتحقيق أهداف رؤية إسكانية طامحة تصب في مصلحة المًتقدمين، منوهاً إلى تقديمه العديد من الخدمات لتحقيق رغبات المُستفيدين وتسهيل رحلة تملك المسكن الملائم.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قد أعلن أمس (الخميس) تدشين معرض مسكن العقاري بمشاركة نخبة من الجهات العقارية والتمويلية، مع إطلاق 5 صناديق عقارية وتوقيع 7 اتفاقيات في التطوير والتمويل العقاري. وفق “أخبار 24”.