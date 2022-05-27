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جديد المحليات > منها قراءة البطاقة الغذائية.. “الصحة”: 8 نصائح يجب الالتزام بها خلال عملية التسوق
27/05/2022   6:53 ص

منها قراءة البطاقة الغذائية.. “الصحة”: 8 نصائح يجب الالتزام بها خلال عملية التسوق

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قدمت وزارة الصحة، عدة نصائح يتطلب على المُستهلك اتباعها خلال قيامه بعملية التسوق؛ لضمان الحصول على طعام صحي.

ونصحت الوزارة، ببدء عملية التسوق بالخضار والفاكهة ثم الخبز والحليب والمعلبات وأخيراً اللحوم والمجمدات حتى لا يذوب عنها الثلج، لافتةً إلى ضرورة عزل المنظفات والمبيدات والمواد الكيميائية الأخرى عن الأطعمة أثناء وضعها في عربة التسوق.

وحذرت من الانخداع بالتخفيضات أو الدعايات والعروض لأنها غالباً ما تكون على الأصناف قليلة الجودة أو التي تكون مدة صلاحيتها قريبة الانتهاء، داعيةً المُستهلك إلى الالتزام بالقائمة التي كتبها والبحث عن بديل من نفس المجموعة حال عدم توفر أحد الأصناف. وفق “أخبار 24”.

ودعت إلى عدم شراء المواد الغذائية من الثلاجة إذا كانت درجة تبريدها غير جيدة أو غير نظيفة أو مكشوفة، منوهةً إلى أهمية قراءة البطاقة الغذائية الموجودة على المعلبات والتأكد من تاريخ ومدة الصلاحية لكل منتج.

وشددت على عدم شراء المعلبات المنتفخة أو التي بها خلل أو بها تسرب في محتوياتها أو غير مُحكمة القفل، ناصحةً بالبدء بوضع الأطعمة المُجمدة بالثلاجة بعد تغليفها جيداً.

منها قراءة البطاقة الغذائية.. “الصحة”: 8 نصائح يجب الالتزام بها خلال عملية التسوق

جديد المحليات
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