تنبيهات من “الأرصاد” بعوالق ترابية على الرياض وأمطار رعدية في مكة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات باستمرار تأثير العوالق الترابية والرياح النشطة والأتربة المُثارة اليوم (الجمعة)، على أجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة.
وأوضح المركز، أنه يتوقع استمرار تأثير العوالق الترابية على منطقة الرياض وتحديداً العاصمة الرياض والدرعية والدلم وضرما والدوادمي والقويعية وعفيف والزلفى وحريملاء، بالإضافة إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف.
وأشار إلى أن مناطق مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة ستشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، على أن تستمر من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة الـ 8 مساءً. وفق “أخبار 24”.