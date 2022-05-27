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جديد المحليات > خلال ورشة عمل.. “الداخلية” و”سدايا” تبحثان إمكانية استخدام المركبات ذاتية القيادة بالمملكة
27/05/2022   6:52 ص

خلال ورشة عمل.. “الداخلية” و”سدايا” تبحثان إمكانية استخدام المركبات ذاتية القيادة بالمملكة

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استعرضت ورشة عمل نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، التجارب الدولية المطبقة في المركبات ذاتية القيادة.

وشارك في الورشة في نادي ضباط قوى الأمن الرياض بعنوان “المركبات ذاتية القيادة في المملكة بين الواقع والمأمول”، عدد من منسوبي الوزارة والجهات المشاركة ذات العلاقة.

وناقشت الورشة مدى إمكانية استخدام المركبات ذاتية القيادة في المملكة من حيث المكان المناسب للتجربة، كما بحثت وضع خطة أولية للتطبيق التجريبي، يُحدد من خلالها المتطلبات الأولية والجهات ذات العلاقة.

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وفق “أخبار 24”.

خلال ورشة عمل.. “الداخلية” و”سدايا” تبحثان إمكانية استخدام المركبات ذاتية القيادة بالمملكة

جديد المحليات
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