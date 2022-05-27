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جديد المحليات > لتجنب الغرامات.. “الشؤون البلدية” تحث أصحاب المحلات التجارية منتهية التراخيص على تنفيذ هذا الإجراء
27/05/2022   2:23 م

لتجنب الغرامات.. “الشؤون البلدية” تحث أصحاب المحلات التجارية منتهية التراخيص على تنفيذ هذا الإجراء

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حثت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أصحاب الأعمال الذين لديهم محلات تجارية قـد انتهـت رخصهم التجاريـة؛ على تجديـدها أو إلغائهـا مـن خـلال منصـة “بلـدي“.

وذكرت الوزارة أن هناك عددًا كبيرًا من المنشآت التي لا تقوم بتجديد أو إلغاء رخصها التجارية عند انتهائها، مما يترتب عليها رسوم نتيجة لذلك خاصة لمن ترك مزاولة النشاط التجاري ولم يقم بإلغاء الترخيص.

وشددت الوزارة على أصحاب المحلات التجارية منتهية التراخيص بتجديـدها أو إلغائهـا، تجنباً للغرامات الناتجة عن التأخير في التجديد أو الإلغاء. وفق “أخبار 24”.

لتجنب الغرامات.. “الشؤون البلدية” تحث أصحاب المحلات التجارية منتهية التراخيص على تنفيذ هذا الإجراء

جديد المحليات
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