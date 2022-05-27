تسمح “جدة جنغل” اليوم (الجمعة)، بدخول الزوار مجانيًا في فعالية مختلقة، تقوم على الأزياء التنكرية للحيوانات المفضلة.
ويسمح للزائر بالدخول المجاني في حالة ارتدائه زيًا تنكريًا لحيوانه المفضل، وسيشمل هذا الدخول المجاني 5 مناطق تحتضن فعاليات “جدة جنغل” وهي “منطقة الفيل، والمنتزة العام، ومنطقة المزرعة، والحديقة المفتوحة، والحديقة المضيئة”.
وتتميز جدة جنغل بأكثر من ألف نوع من الحيوانات، وأكثر من 200 نوع من الطيور النادرة، بالإضافة للعديد من الفعاليات والتجارب الجديدة والألعاب الترفيهية المتنوعة. وفق “أخبار 24”.
وتُعد هذه الفعالية مبادرة تثقيفية ترفيهية يتنافس فيها الأطفال والشباب في تصاميم الأزياء التنكرية، كما تشجعهم على توسيع دائرة المعلومات عن هذه الحيوانات واكتساب معلومات جديدة من مرشدي المنطقة، إلى جانب إزالة حاجز الخوف من بعض الحيوانات والتعايش معها، والتعامل معها كصديقة للإنسان.