“فلكية جدة”: كويكب ضخم سيمر أسرع من الرصاصة قرب الأرض اليوم

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة أن كوكب الأرض سيشهد اليوم (الجمعة) مرور كوكب ضخم بالقرب منه، مؤكدة أن هذا الكويكب سيكون أسرع 20 مرة من الرصاصة حين إطلاقها.
وأوضحت الجمعية أن الكويكب يسمى 7335 (1989 JA) ، وهو لافت للانتباه بسبب حجمه الذي يبلغ 1.8 كيلومتر، مستبعدة اصطدام هذا الكويكب بكوكبنا.
وأشارت إلى أن الكويكب سيمر بسرعة أكثر من 75 ألف كيلومتر بالساعة من مسافة تقدر بنحو 4 ملايين كيلومتر، وهي مسافة تعدل 10 أضعاف متوسط المسافة بين الأرض والقمر. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الكويكب صُنِف بأنه خطير ويمكن أن يلحق أضرارًا جسيمة لو كان في مسار الاصطدام بالأرض، منوهة بأن وكالة “ناسا” أعلنت أن هذا الكويكب يعد أكبر كويكب سيقترب من الأرض هذا العام، ولن يقترب مرة أخرى حتى 23 يونيو 2055، عندما سيمر من مسافة أبعد من هذا الاقتراب، في حدود 70 ضعف المسافة بين الأرض والقمر.