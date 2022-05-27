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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والوفيات.. وتراجع عدد الحالات الحرجة والمتعافين
27/05/2022   2:23 م

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والوفيات.. وتراجع عدد الحالات الحرجة والمتعافين

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أظهرت إحصائيات وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، انخفاضاً ملحوظاً في الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، مع تسجيل تراجع في الحالات الحرجة.

وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 483 حالة إصابة جديدة اليوم، بانخفاض قدره 33 حالة عن المسجلة يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 765788 إصابة بالفيروس.

ولفتت إلى تسجيل حالتَيْ وفاة جديدتين بالفيروس، ليسجل بذلك تراجعًا في معدل الوفيات عن يوم أمس الذي شهد تسجيل 3 حالات وفاة، وبلغ إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس بالمملكة إلى 9140 حالة.

وأشارت إلى انخفاض في منحنى الحالات الحرجة؛ حيث خرجت 6 حالات من غرفة العناية المركزة ليبلغ إجمالي عدد الحالات الآن 80 حالة. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضًا عن يوم أمس، حيث تم تسجيل 528 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 750232حالة.

مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات الجديدة والوفيات.. وتراجع عدد الحالات الحرجة والمتعافين

جديد المحليات
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