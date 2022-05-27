طقس اليوم.. رياح مُثيرة للأتربة بعدة مناطق.. وأجواء رطبة على ساحل البحر الأحمر

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، على مختلف المدن والمناطق.
وتوقع التقرير، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والجوف وحائل والقصيم على أن تمتد إلى الرياض.
ونوه إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة على أن تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
وأشار إلى أن السماء ستكون أيضاً غائمة جزئياً على مناطق حائل والقصيم والرياض وتبوك والحدود الشمالية والجوف، على أن يكون هناك طقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر، مع عدم استبعاد تكوّن الضباب على الجزأين الشمالي والجنوبي من البحر الأحمر.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.