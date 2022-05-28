طقس اليوم.. عوالق ترابية على الرياض واستمرار فرص هطول الأمطار بتلك المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت)، على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، استمرار تأثير العوالق الترابية على أجواء مناطق الجوف وحائل والقصيم كما يمتد إلى الرياض، بالإضافة إلى طقس رطب على طول ساحل البحر الأحمر، مع عدم استبعاد تكوّن الضباب على الجزأين الشمالي والجنوبي منه.
وأشار التقرير إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، وكذلك ستكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق حائل والقصيم والرياض وتبوك والحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
ونوه إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية، تتحول تدريجيًا جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن ارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.