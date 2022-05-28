أرقام متقاربة في تاريخ مواجهات الأهلي والنصر في دوري المحترفين

يستعد فريق الأهلي لمواجهة أمام النصر، مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل فريق النصر المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 30 نقطة.
وخاض الفريقان 27 مباراة حتى الآن في مسابقة دوري المحترفين، حيث فاز النصر في 9 مواجهات وخسر مثلها، وانتهت 9 مباريات بالتعادل.
وحقق فريق النصر الفوز على الآهلي في آخر مواجهتين، ويسعى لتحقيق الفوز على الأهلي في الكلاسيكو ذهابًا وإيابًا للمرة الأولى من 2016-201.
ولم يحقق الأهلي الفوز في آخر 5 مباريات أمام أندية الرياض، حيث تعادل في مباراتين وخسر آخر 3 مباريات متتالية.
وحقق النصر انتصارين فقط في آخر 12 مباراة أمام أندية جدة وكلاهما أمام الأهلي، وتعادل في 5 مواجهات وخسر مثلهم.وفق “أخبار 24”.
الأهلي لم يتذوق طعم الفوز خلال مواجهات الـ 5 الكبار في دوري المحترفين في 11 مباراة، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر 8 مواجهات ، كما أنه خسر آخر 4 على التوالي، وكان آخر انتصار أمام النصر في ديسمبر 2020.
ولم يتمكن الأهلي من تسجيل الهدف الافتتاحي في آخر 7 مباريات بدوري المحترفين، بينما النصر حقق الفوز في آخر 12 مباراة سجل فيها الهدف الافتتاحي.
الأهلي فاز على أندية الرياض مرتين فقط في آخر 3 مواسم، ولم يخسر من النصر في آخر 3 مواجهات، حيث فاز في مباراتين والتعادل كان حاضرا في مباراة.
وتعود الهزيمة الأخيرة للأهلي أمام النصر لموسم 2017-2018، بنتيجة 3-1، كما أن الأهلي فاز على النصر في الرياض بتاريخ دوري المحترفين 4 مرات وخسر في 4 مواجهات والتعادل في 5 مباريات.