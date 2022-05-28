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رياضة > الكشف عن موقف أيمن يحيى من مواجهة النصر
28/05/2022   3:05 م

الكشف عن موقف أيمن يحيى من مواجهة النصر

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كشفت مصادر عن موقف لاعب النادي الأهلي المعار من صفوف النصر، أيمن يحيى من المشاركة في مواجهة الفريقين.

وتلقى مدرب الأهلي، الأورجواياني روبرت سيبولدي الضوء الأخضر لمشاركة أيمن يحيى في اللقاء، حيث غادر الأخير إلى الرياض برفقة البعثة، ويبقى أمر مشاركته من عدمها في يد المدرب.

ويلتقي الأهلي أمام نظيره النصر، اليوم (السبت) ضمن الجولة الـ28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وفق “أخبار 24”.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، فيما يتواجد الأهلي في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

الكشف عن موقف أيمن يحيى من مواجهة النصر

رياضة
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