أول تعليق من وزير الرياضة بعد اجتماعه مع إنفانتينو و رئيس “يويفا”

علق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اجتماعه بالثنائي ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ألكسندر تشيفرين.
وكتب الفيصل عبر حسابه على “تويتر”: “التقيت رئيس فيفا جياني إنفانتينو بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نتطلع لمزيد من التعاون وتعزيز فرص العمل المستمر”.وفق “أخبار 24”.
وأضاف: “كما سعدت بلقاء رئيس يويفا السيد ألكسندر تشيفرين وسنعمل معا لمزيد من برامج التعاون والتواصل”.
والتقى الفيصل برئيسي فيفا ويوفا أمس الجمعة، بهدف بحث التعاون وتعزيز فرص العمل المستمر.
التقيت رئيس @FIFAcom السيد جياني إنفانتينو ⚽️ بحضور رئيس @SaudiFF نتطلع لمزيد من التعاون وتعزيز فرص العمل المستمر 🤝
Its always great catching up with Mr. Gianni Infantino, @FIFAcom president ⚽️ alongside @saudiFF president. Looking forward to more fruitful cooperation 🤝 pic.twitter.com/tXuFhaHLgP
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) May 28, 2022