نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > أول تعليق من وزير الرياضة بعد اجتماعه مع إنفانتينو و رئيس “يويفا”
28/05/2022   3:05 م

أول تعليق من وزير الرياضة بعد اجتماعه مع إنفانتينو و رئيس “يويفا”

+ = -
456

علق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على اجتماعه بالثنائي ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ألكسندر تشيفرين.

وكتب الفيصل عبر حسابه على “تويتر”: “التقيت رئيس فيفا جياني إنفانتينو بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نتطلع لمزيد من التعاون وتعزيز فرص العمل المستمر”.وفق “أخبار 24”.

وأضاف: “كما سعدت بلقاء رئيس يويفا السيد ألكسندر تشيفرين وسنعمل معا لمزيد من برامج التعاون والتواصل”.

والتقى الفيصل برئيسي فيفا ويوفا أمس الجمعة، بهدف بحث التعاون وتعزيز فرص العمل المستمر.

أول تعليق من وزير الرياضة بعد اجتماعه مع إنفانتينو و رئيس “يويفا”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885212434.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.