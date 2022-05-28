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رياضة > تشيلسي يعلن بيع النادي في بيان رسمي.. ويحدد موعد اكتمال الصفقة
28/05/2022   3:05 م

تشيلسي يعلن بيع النادي في بيان رسمي.. ويحدد موعد اكتمال الصفقة

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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق نهائي لبيع شركة النادي إلى تود بويلي.

وأصدر تشيلسي بيانًا رسميًا جاء فيه: “يمكن أن يؤكد نادي تشيلسي لكرة القدم أنه تم إبرام اتفاقية نهائية الليلة الماضية لبيع النادي لشركة تود بويلي/ كليرليك كابيتال”.

وأضاف: “ومن المتوقع أن تكتمل الصفقة يوم الإثنين، وسيتم تحديث البيانات مع الوقت”.

وكان تشيلسي قد أعلن توصل مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لاتفاق مع تود بويلي لبيع النادي رسميا مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني.

وفق “أخبار 24”.

تشيلسي يعلن بيع النادي في بيان رسمي.. ويحدد موعد اكتمال الصفقة

رياضة
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