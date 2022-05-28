محمد صلاح: النهائي أمام ريال مدريد “ثأري” وأنا الأفضل في العالم

جدد المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، تأكيده أن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد “ثأرية”، بعد ما تعرض له في نهائي 2018 حين خرج مصابًا بعد 30 دقيقة من المباراة.
وأكد صلاح، الذي اعتبر مراراً المباراة ثأرية منذ تأهل ريال مدريد للنهائي، أنه يتحدث عن الثأر من منظور جيد وليس بالمعنى السيئ”.
وأشار إلى أن ريال مدريد يبقى الفريق الأفضل في تاريخ البطولة، معتبراً أنه لو بقي في الملعب في نهائي 2018 كان يمكن لليفربول الفوز بالبطولة.وفق “أخبار 24”.
من جانب آخر، قال صلاح إنه يعتبر نفسه الأفضل في العالم، لكنه لا يصرح بذلك عادةً أمام وسائل الإعلام.
وأوضح: “في ذهني أعتبر نفسي من الأفضل في العالم ولا أختار أحدا أفضل مني داخل عقلي، لا أنشغل إذا اختير لاعب غيري. أحترم ذلك، لا أقول أمام وسائل الإعلام إنني أفضل لاعب، لكن في ذهني أرى أنني الأفضل دائما”.