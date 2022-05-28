طالبة سعودية تبتكر جهازا يساعد فئة الصم على قيادة السيارات

تمكنت الطالبة ريناد بنت مساعد الحسين من كلية الطب في جامعة الملك سعود، من اختراع جهاز يساعد فئة الصم على قيادة السيارات.
وأوضحت الطالبة ريناد أنها اخترعت “مستشعرات وحساسات صوتية” تعمل عند استشعارها للأصوات خارج السيارة، حيث تتم ترجمتها عن طريق الترددات الصوتية، ومن ثم إرسالها إلى الجهاز داخل السيارة ويتم عرض اسم مصدر الصوت وصورته ولونه بصريًا، فيتمكن الأصم من إدراك هذه الأصوات عن طريق حاسة البصر بصورة مقاربة جداً للسامع.
وأبانت أن اختراعها سيسهم في تقليل المخاطر والحفاظ على أرواح السائقين الصم والآخرين وإدراك الصم ما يحدث حولهم من أصوات مهمة أثناء القيادة، مشيرة إلى أن ما دفعها لهذا الاختراع هو أن بعض الدول تمنع الصم من القيادة لأنهم غير قادرين على سماع الأصوات المهمة أثناء القيادة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن ريناد قد حصلت على أفضل اختراع على مستوى العالم وعدة جوائز وميداليات عالمية، منها كأس المنظمة العالمية للملكية الفكرية “WIPO” كأفضل اختراع على مستوى العالم، وجائزة ذهبية في المسابقة العلمية العالمية للاختراعات “أولمبياد كوريا الدولي KIYO” كأفضل اختراع على مستوى العالم.