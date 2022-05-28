إعلان موعد انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن 2022 في الطائف

أعلن الاتحاد السعودي للهجن، موعد انطلاق مهرجان سمو ولي العهد للهجن 2022، حيث تقرر أن يكون يوم السبت 24 من ذي الحجة المقبل الموافق 23 يوليو المقبل، وذلك بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، على ميدان الطائف للهجن.
ودعا الاتحاد، عموم المشاركين في هذا الحدث الرياضي الكبير، إلى ضرورة وأهمية الالتزام بالشروط العامة للمشاركة، والتقيد بالأنظمة والتعليمات التي من شأنها الإسهام في إنجاح المهرجان، الذي يحظى باهتمام رسمي وجماهيري، ويشمل جميع أطياف المجتمع التي تحرص على حضور سباقات الهجن. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المهرجان شهد في السنوات السابقة منافسات بين ملاك الهجن الذين يحرصون على إحياء هذا الموروث العريق، بالمشاركة الفاعلة في هذا الحدث الرياضي.