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جديد المحليات > صور الإبل تزين جوازات السفر الجديدة
28/05/2022   3:04 م

صور الإبل تزين جوازات السفر الجديدة

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زينت صور الإبل، جوازات السفر السعودية الجديدة، وذلك احتفاءً بالماضي.

ونشر نادي الإبل، صورة داخلية لجواز سفر سعودي جديد، يظهر فيها قطيع من الإبل، وذلك في أحدث خطوات الدعم الحكومي لقطاع الإبل في المملكة.

واحتفى النادي بإضافة صور الإبل إلى صفحات جواز السفر السعودي الجديد، قائلا: “نفخر بأن جوازنا الجديد يُجسد رمزا لثقافتنا وحضارتنا.. عطايا الله”.

وفق “أخبار 24”.

صور الإبل تزين جوازات السفر الجديدة

جديد المحليات
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