صور الإبل تزين جوازات السفر الجديدة

زينت صور الإبل، جوازات السفر السعودية الجديدة، وذلك احتفاءً بالماضي.
ونشر نادي الإبل، صورة داخلية لجواز سفر سعودي جديد، يظهر فيها قطيع من الإبل، وذلك في أحدث خطوات الدعم الحكومي لقطاع الإبل في المملكة.
واحتفى النادي بإضافة صور الإبل إلى صفحات جواز السفر السعودي الجديد، قائلا: “نفخر بأن جوازنا الجديد يُجسد رمزا لثقافتنا وحضارتنا.. عطايا الله”.
نفخر بأن جوازنا الجديد يُجسد رمز لثقافتنا وحضارتنا ..عطايا الله 🐪🇸🇦.#نادي_الإبل pic.twitter.com/q7I404qHcl
— نادي الإبل (@CamelClub) May 27, 2022
وفق “أخبار 24”.