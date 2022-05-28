في مباراة مثيرة.. النصر يخطف تعادلاً قاتلاً أمام الأهلي بدوري المحترفين

خطف فريق النصر تعادلاَ مثيرًا أمام نظيره الأهلي، مساء اليوم السبت، بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الـ 28 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل فريق الأهلي الهدف الأول عن طريق اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة 64، قبل أن يتعادل النصر في الدقيقة 90+ 5 عن طريق تاليسكا
وبتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد النصر إلى 55 نقطة في المركز الثالث.
أحداث المباراة
بدأ النصر المباراة بهجوم ضاغط وسدد تاليسكا تصويبة قوية مرت بجوار القائم.
وأرسل سلطان الغنام كرة عرضية خطيرة أبعدها دفاع الأهلي عن مرمى الحارس محمد اليامي.
ورد الأهلي عن طريق محمد المجحد الذي سدد كرة قوية تصدى لها أمين بخاري حارس مرمى نادي النصر في الدقيقة “14”.
وأرسل جلال الدين مشاريبوف كرة عرضية لكن دفاع الأهلي أنقذ الموقف.
وحصل محمد المجحد على البطاقة الصفراء عند الدقيقة “36” من الشوط الأول.
وكاد النصر يسجل من تسديدة صاروخية من تاليسكا من ضربة حرة مباشرة يتصدى لها ببراعة محمد الربيعي.
وخرج أمين بخاري حارس النصر من مرماه ليمنع هيثم عسيري من الانفراد بالمرمى.
وأنقذ دفاع النصر كرة خطيرة من أمام عبد الرحمن غريب لاعب الأهلي في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني قرر مدرب النصر أنخيل روسو، الدفع بالثنائي جوناثان رودريجيز ومارتينيز بدلا من خالد الغنام وسامي النجعي.
وكاد أن يسجل عبدالرحمن غريب الهدف الأول لفريق الأهلي في الدقيقة 47 بعدما انفرد بالحارس وسدد الكرة لكن أمين بخاري تصدى بنجاح وأبعد الكرة عن مرماه. وفق “أخبار 24”.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه لاعب النصر منصور الشمري في الدقيقة 54، أعقبها بطاقة ثانية لزميله أنسبمو في الدقيقة58.
وابتسم الحظ لفريق النصر في الدقيقة 55، بعدما خرج الحارس أمين بخاري لإبعاد الكرة بشكل خاطئ، لتصل إلى عبدالباسط هندي الذي سدد الكرة مباشرة نحو المرمى، لكنها مرت بجوار القائم ببضعة سنتيمترات.
وأشهر حكم المباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب الأهلي فيليب في الدقيقة 63.
وسجل فريق الأهلي الهدف الأول عن طريق اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة 64، مستغلا عرضية من الجانب الأيمن، سدد بمهارة خاصة لداخل الشباك.
وقرر مدرب النصر إجراء تبديل اضطراري بدخول الحارس وليد عبدالله بدلا من زميله أمين بخاري في الدقيقة 69 والذي خرج مصابًا، ليعقبه تبديل آخر بدخول اللاعب عبدالفتاح عسيري بدلا من ماشاريبوف في الدقيقة 79.
وأهدر جوناثان هدفا محققا لفريق النصر في الدقيقة 80، بعدما تصدى حارس الأهلي لتسديدة تاليسكا لتصل الكرة بعد ذلك لجوناثان الذي سدد الكرة في جسد الربيعي.
وتمكن تاليسكا من إدراك التعادل لفريق النصر في الدقيقة 90+5، بعدما سدد ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة في شباك الأهلي.
الأهلي يفتتح التسجيل..
تمريرة هيثم وإنهاء غريب الأهلي يسجل الأفضلية ⚽
النصر 0 × 1 الأهلي#النصر_الأهلي#SSC | #SPL pic.twitter.com/Sk9WyldQIC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 28, 2022
بالقاضية..النصر يعادل النتيجة
تسديدة تاليسكا تضيف لـ النصر هدف التعادل ⚽️
النصر 1 × 1 الأهلي#النصر_الأهلي#SSC | #SPL pic.twitter.com/BgvY0I01VQ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 28, 2022