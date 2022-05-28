بالفيديو.. “التمور والنخيل”: النخيل دخل في صناعة النفط والتمور تستخدم في الصناعات التحويلية

استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، محمد النويران، إنجازات المملكة على مستوى دخول التمور والنخيل في صناعات مختلفة.
وأوضح، خلال لقاء في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن التمور دخلت في العديد من الصناعات التحويلية مثل الألبان والمخبوزات والصناعات الغذائية كبديل للسكر وغيرها.
وأشار إلى أن مخلفات النخيل دخلت أيضًا في صناعات مثل الأثاث، بالإضافة إلى مساهمتها في عمليات الحفر النفطي.
#نشرة_الرابعة | الرئيس التنفيذي لـ @NCPD_SA د. محمد النويران: المنتجات التحويلية من التمور دخلت في العديد من الصناعات pic.twitter.com/xhaK6zXsfI
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 28, 2022
وفق “أخبار 24”.