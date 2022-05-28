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جديد المحليات > بالفيديو.. “التمور والنخيل”: النخيل دخل في صناعة النفط والتمور تستخدم في الصناعات التحويلية
28/05/2022   10:51 م

بالفيديو.. “التمور والنخيل”: النخيل دخل في صناعة النفط والتمور تستخدم في الصناعات التحويلية

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استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، محمد النويران، إنجازات المملكة على مستوى دخول التمور والنخيل في صناعات مختلفة.

وأوضح، خلال لقاء في برنامج “نشرة الرابعة” على قناة “العربية”، أن التمور دخلت في العديد من الصناعات التحويلية مثل الألبان والمخبوزات والصناعات الغذائية كبديل للسكر وغيرها.

وأشار إلى أن مخلفات النخيل دخلت أيضًا في صناعات مثل الأثاث، بالإضافة إلى مساهمتها في عمليات الحفر النفطي.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “التمور والنخيل”: النخيل دخل في صناعة النفط والتمور تستخدم في الصناعات التحويلية

جديد المحليات
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