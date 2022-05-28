الهيئة الملكية لمكة المكرمة تعلن موعد استئناف أعمال الهدم والإزالة في مشروع تطوير "الكدوة"

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن موعد استئناف أعمال الهدم والإزالة في منطقة الكدوة الواقعة في حي المسفلة بمدينة مكة المكرمة، في شهر محرم 1444هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي لمشروع معالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، أمجد مغربي، أن منطقة الكدوة، التي تبلغ مساحتها 686 ألف متر مربع تقريبًا، تدخل ضمن المناطق العشوائية الخاضعة للتطوير في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنفذها اللجنة الوزارية لمعالجة وضع الأحياء العشوائية في مكة المكرمة.
وأشار إلى أن منطقة الكدوة يحدها من الشمال الطريق الدائري الثاني، ومن الجنوب مخرج شارع التقوى، ومخطط روابي أجياد المعدل ومخطط أجياد التكميلي من جهة الشرق، ومن الغرب شارع الهجرة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن “الكدوة” تعاني من فقر الخدمات الأساسية وضعف البنية التحتية، إضافة إلى اكتظاظها بالسكان، مؤكداً، في الوقت ذاته، أن عملية تطوير المنطقة تتم ضمن الإطار الاستراتيجي الشامل الذي يرتكز على البعدين الإنساني والمكاني.