دائرة الحكام توضح أهم الحالات التحكيمية خلال كلاسيكو الهلال والاتحاد

أكدت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن قرار حكم مباراة الاتحاد والهلال ضمن الجولة 27 باحتساب ركلة جزاء للاتحاد كان صحيحا.
وأوضحت دائرة الحكام أن الدقيقة 28 شهدت قيام مدافع الهلال برفع ذراعه في مسار الكرة وجعل جسمه أكبر بشكل غير طبيعي.
وأشارت إلى أن قرار حكم مباراة بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح البرازيلي ميشيل ديلجادو عند الدقيقة 12 لوجود المخالفة خارج منطقة الجزاء كان صحيحا. وفق “أخبار 24”.
ونجح فريق الهلال في الفوز بمواجهة الكلاسيكو بنتيجة 3-1، في الجولة الـ 27 لدوري المحترفين.
ويحتل الاتحاد صدارة ترتيب جدول دوري المحترفين برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد الهلال في المركز الثاني برصيد 58 نقطة.