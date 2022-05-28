اكتشاف رابط بين التصلب اللويحي وفيروس “إبستين- بار” يجدد آمال مواجهة المرض

توصلت دراسة حديثة إلى صلة بين التصلب اللويحي وفيروس “إبستين- بار”، ما يمثل بارقة أمل بشأن إمكانية التصدي لهذا المرض.
واكتشف باحثون أمريكيون أن وجود فيروس “إبستين- بار” ضروري للإصابة بمرض التصلب اللويحي، إلا أنه لا يصاب جميع الأشخاص الذين يحملون الفيروس بهذا المرض.
ويشير التوصل إلى صلة بين التصلب اللويحي وفيروس “إبستين- بار” إلى إمكانية تفادي معظم الإصابات بالتصلب اللويحي من خلال مواجهة الفيروس، وذلك من خلال إعطاء الأطفال لقاحًا مضادًا لـ”إبستين – بار”، إلا أن هذا اللقاح غير متوافر حتى الآن. وفق “أخبار 24”.