“الصحة” توضح كيف تتجنب عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية

أوضحت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، كيف يمكن تجنب عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية.
وأكدت أن الوقاية من تلك العدوى تتطلب اتباع عدة خطوات، منها نظافة وتطهير الأيدي، وتطبيق احتياطات الحماية القصوى، وتقليل فترة بقاء القسطرة بالجسم قدر الإمكان، والاختيار الصحيح والحفاظ على موضع القسطرة الوريدية بالجسم، وأخيراً الحفاظ على الإجراءات المانعة للتلوث عند أي تعامل مع القسطرة المركزية.
ودعت إلى الالتزام باحتياطات الحماية القصوى عند تركيب القسطرة الوريدية المركزية، والتي تشمل غطاء الرأس، والكمام الجراحي، والمريول المعقم، والقفازات المعقمة، بالإضافة إلى غطاء معقم لكامل الجسم.
وفق “أخبار 24”.