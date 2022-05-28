نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصحة” توضح كيف تتجنب عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية
28/05/2022   10:48 م

“الصحة” توضح كيف تتجنب عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية

+ = -
768

أوضحت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، كيف يمكن تجنب عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية.

وأكدت أن الوقاية من تلك العدوى تتطلب اتباع عدة خطوات، منها نظافة وتطهير الأيدي، وتطبيق احتياطات الحماية القصوى، وتقليل فترة بقاء القسطرة بالجسم قدر الإمكان، والاختيار الصحيح والحفاظ على موضع القسطرة الوريدية بالجسم، وأخيراً الحفاظ على الإجراءات المانعة للتلوث عند أي تعامل مع القسطرة المركزية.

ودعت إلى الالتزام باحتياطات الحماية القصوى عند تركيب القسطرة الوريدية المركزية، والتي تشمل غطاء الرأس، والكمام الجراحي، والمريول المعقم، والقفازات المعقمة، بالإضافة إلى غطاء معقم لكامل الجسم.

"الصحة" توضح كيف تتجنب عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية"الصحة" توضح كيف تتجنب عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية المركزية

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” توضح كيف تتجنب عدوى مجرى الدم المرتبطة بالقسطرة الوريدية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885212516.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.