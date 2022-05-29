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جديد المحليات > بالفيديو.. “الأرصاد”: أجواء المملكة تبدأ في الاستقرار.. وموسم “الغبرة” يبدأ هذا الشهر
29/05/2022   8:29 ص

بالفيديو.. “الأرصاد”: أجواء المملكة تبدأ في الاستقرار.. وموسم “الغبرة” يبدأ هذا الشهر

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استعرض محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، مستجدات حالة الطقس في المملكة.

وأوضح، خلال مداخلة في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن أجواء المملكة تبدأ في أن تشهد حالة من الاستقرار وسماء صافية من العوالق الترابية، مع إمكانية بقاء الأجواء غائمة على مناطق الرياض والشرقية والقصيم وحائل.

وأوضح أنه من المتوقع استمرار درجات الحرارة في الارتفاع على المناطق الساحلية في المملكة، كما من المتوقع أن تكون درجات الرطوبة حول معدلاتها المعروفة، متوقعًا أن يبدأ موسم “الغبرة” خلال هذا الشهر على الشريط الساحلي من جدة حتى منطقة جازان.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. “الأرصاد”: أجواء المملكة تبدأ في الاستقرار.. وموسم “الغبرة” يبدأ هذا الشهر

جديد المحليات
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