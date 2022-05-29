الريال يقهر ليفربول.. ويتوج بدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه (فيديو وصور)

نجح فريق ريال مدريد الإسباني، في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الرياضي الجاري (2021-2022)، للمرة الـ14 في تاريخه، بالفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس.
وسجل ريال مدريد هدفه في الدقيقة (59) عن طريق لاعبه فينيسيوس جونيور، بعدما أرسل فالفيردي تمريرة عرضية قوية من جهة اليمين قابلها فينيسيوس على القائم الثاني بتسديدة مباشرة في الشباك.
ودخل المدير الفني لليفربول، المدرب الألماني يورغن كلوب، بتشكيل مكون من أليسون بيكر وأندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وإبراهيما كوناتي وترينت ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون وفابينيو وتياغو ألكانتارا ولويس دياز وساديو ماني ومحمد صلاح.
بينما دخل المدير الفني ريال مدريد، المدرب كارلو أنشيلوتي، المباراة بتشكيل مكون من تيبو كورتوا وداني كارفاخال وإيدر ميليتاو ودافيد ألابا وفيرلاند ميندي وكاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس وفيديريكو فالفيردي وكريم بنزيما وفينيسيوس جونيور.
أحداث المباراة
وشهدت الدقيقة (4)، تمريرة طولية من ترينت أرنولد في اتجاة ماني داخل منطقة الجزاء، ولكن نجح مدافع الريال إيدير ميليتاو في السيطرة على الكرة.
وفي الدقيقة (7)، أرسل فالفيردي تمريرة عرضية من جهة اليمين في اتجاه بنزيما ولكن سيطر عليها فابينيو. وبعدها في الدقيقة (12) شهدت تبادل للكرة بين محمد صلاح وماني على حدود منطقة جزاء ريال مدريد، ولكن نجح دفاع مدريد في السيطرة على الكرة.
وشهدت الدقيقة (16)، تمريرة من اللاعب أرنولد من داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء، سددها محمد صلاح مباشرة، ولكن تصدى لها الحارس كورتوا ببراعة.
وفي الدقيقة (17) سدد الدولي المصري محمد صلاح كرة من على حدود منطقة جزاء فريق ريال مدريد، وتصدى لها الحارس كورتوا.
وجاءت كرة خطيرة في الدقيقة (21) بعدما سدد اللاعب ساديو ماني، كرة قوية من داخل منطقة جزاء ريال مدريد، نجح كورتوا في إبعادها بيده وارتطمت في القائم الأيمن ثم أمسك بها الحارس.
وشهدت الدقيقة (31) محاولة من الدولي المصري محمد صلاح، من أجل التوغل داخل منطقة جزاء الريال، من جهة اليمين، ولكن نجح توني كروس في السيطرة على الكرة.
وبعدها بدقيقة (32) حاول أيضًا الفرنسي كريم بنزيما تمرير الكرة من بين مدافعي ليفربول، إلى زميله في الفريق فينيسيوس جونيور، ولكن نجح فان دايك في تشتيت الكرة.
وفي الدقيقة (43) ألغي حكم المباراة هدفًا لصالح فريق ريال مدريد، بداعي وجود تسلل على لاعبه الفرنسي كريم بنزيما.
وشهدت الدقيقة (47) تمريرة من ترينت أرنولد من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء، ولكن يشتتها كارباخال من على القائم الثاني. وفق “أخبار 24”.
وشهدت الدقيقة (79) هجمة خطيرة لفريق ليفربول، بعدما سدد محمد صلاح الكرة من خارج منطقة الجزاء، ترتطم في جوتا، وتغير طريقها ولكن كورتوا يتصدى لها.
وكرر محمد صلاح هجمة خطيرة أخرى، في الدقيقة (82) بعدما استلم اللاعب المصري الكرة بشكل جيد وتوغل بها داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الكرة ولكن تصدى لها الحارس كورتوا.
وشهدت الدقيقة (87) محاولة لتسجيل هدف ثانٍ لفريق ريال مدريد، بعدما توغل فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار بمهارة ومرر الكرة لبنزيما الذي حاول مراوغة ترينت أرنولد ولكن نجح الأخير في قطع الكرة.
فينيسوس يهز شباك ليفربول بعد عرضية متقنة من فالفيردي #دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #ريال_مدريد | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #beINUCL | #UCLfinal pic.twitter.com/VYbfaBjj43
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2022
مارسيلو يستلم كأس الأبطال ويرفعه في سماء باريس#دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول | #ريال_مدريد | #نهائي_دوري_أبطال_أوروبا #beINUCL | #UCLfinal pic.twitter.com/9iigt6246b
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 28, 2022