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رياضة > وزير التعليم يبحث مع مسؤول بارز بـ”مايكروسوفت” أوجه التعاون بالبرمجيات التعليمية
29/05/2022   8:29 ص

وزير التعليم يبحث مع مسؤول بارز بـ”مايكروسوفت” أوجه التعاون بالبرمجيات التعليمية

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بحث وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مع نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التعليم في شركة مايكروسوفت ريك هيرمن، أوجه التعاون في مجال البرمجيات التعليمية.

وناقش الجانبان، التعاون في نقل المعرفة وتمكين الأجيال القادمة من تحقيق المزيد من الابتكار والمعرفة التقنية، والتحول التعليمي الرقمي، ودعم الطلبة والكوادر التعليمية في مراحل التعليم العام والجامعي لتعلم البرمجة، بما يسهم في مواكبة الطفرة والتسارع التقني العالمي بهذا المجال وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتطرق اللقاء إلى دعم العمل على تحقيق أفضل الخدمات التقنية، وتوفير خيارات تكامل أفضل لدمج الخدمات داخل منصات وزارة التعليم وعلى رأسها (مدرستي)، وكذلك الوصول إلى البيانات والقدرة على تحليلها. وفق “أخبار 24”.

وزير التعليم يبحث مع مسؤول بارز بـ”مايكروسوفت” أوجه التعاون بالبرمجيات التعليمية

رياضة
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