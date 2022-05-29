سماء المملكة تشهد اقتران كوكب المريخ بالمشتري فجر غدٍ الأحد

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، ماجد أبو زاهرة أن سماء المملكة والوطن العربي ستشهد قبل فجر غد (الأحد)، اقتران كوكب المريخ بكوكب المشتري.
وأوضح أن الكوكبين سيكونان في أقرب مسافة ظاهرية وسيفصل بينهما جزء صغير من الدرجة (0.3) بالأفق الجنوب الشرقي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة، مبيناً أن الاقتران يحدث عندما تظهر كواكب قريبة من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض.
وأشار إلى أن المسافة بين الأجسام تختلف أثناء الاقتران من (0.5) درجة إلى (9) درجات، وفي بعض الأحيان تقترب الكواكب بشكل أكبر كما حدث في اقتران المشتري وزحل عام 2020، عندما فصل بينهما أقل من (0.1) درجة، مبيناً أنه يُطلق على هذا الحدث اسم الاقتران العظيم.
ونوه إلى أن اقتران المريخ والمشتري سيكون رائعاً، حيث سيبدو الكويكبان أقرب بكثير مقارنة بالأيام الماضية ظاهرياً فقط، موضحاً أن مدار المريخ أقرب إلى الشمس من مدار الأرض ومدار المشتري أبعد كثيراً، لذا فالاقتراب بينهما ليس حقيقياً فهو يحدث لأن الأرض والمريخ والمشتري مصطفة قريباً في الفضاء وعلى نفس الجانب من النظام الشمسي. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن المشتري سيكون ألمع حيث يبلغ لمعانه(-2.2) مقارنة بالمريخ (+0.7)، ما يعني أن الكوكب الأحمر سيكون خافتا بالمقارنة، وذلك لأن القمر في طور هلال نهاية الشهر حيث سيشرق قبل فترة قصيرة من شروق الشمس، كما سيشاهد كوكب الزهرة في أسفل اليسار بالقرب من الأفق حيث سيبدو للعين المجردة كنقطة ضوئية شديدة اللمعان.
جدير بالذكر أنه بعد يوم الاقتران سوف تزداد المسافة الظاهرية بين المشتري والمريخ ويبتعدان عن بعضهما تدريجياً يوماً بعد يوم.