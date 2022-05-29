ميزة جديدة من “سناب شات” تمكّن المستخدمين من إنشاء قصص مشتركة

أعلنت شركة “سناب” الأمريكية عن إطلاق ميزة جديدة تمكّن المستخدمين من إنشاء قصص مشتركة مع الأصدقاء على تطبيق “سناب شات”، والتي يتم حذفها تلقائياً بعد مرور 24 ساعة.
ويمكن للمستخدم بدء قصة مشتركة من خلال التوجه إلى الملف الشخصي، والنقر على خيار “القصة الجديدة” ثم تحديد “قصة مشتركة”، حيث تتيح الميزة إنشاء قصة واحدة لمجموعة من الأشخاص كالفرق الرياضية أو زملاء العمل.
فيما لفتت الشركة إلى أن الميزة الجديدة لا يوجد بها مكوّن للدردشة كالقصص العادية، كما يخضع محتواها للإشراف باستخدام مجموعة من أدوات الكشف التلقائي عن اللغة ومراجعة المجتمع. وفق “أخبار 24”.