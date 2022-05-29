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رياضة > اتحاد الكرة يدرس تأجيل الجولة 29 لمدة أسبوع لهذا السبب
29/05/2022   8:29 ص

اتحاد الكرة يدرس تأجيل الجولة 29 لمدة أسبوع لهذا السبب

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كشفت مصادر صحفية عن وجود نيه لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم لتأجيل الجولة الـ 29 بدوري المحترفين المقرر لها السبت المقبل.

وأوضحت المصادر وفقًا لـ”الجزيرة” أن اتحاد الكرة يدرس تأجيل الجولة الـ 29 في حال صعد المنتخب الأولمبي لنهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الوطني تحت 23 عامًا إلى أوزبكستان يوم الإثنين المقبل استعدادًا للمشاركة في البطولة المزمع انطلاقها في الأول من شهر يونيو المقبل.

يُذكر أن “الأخضر” سيفتتح مشاركته في منافسات كأس آسيا بمواجهة منتخب طاجيكستان يوم الجمعة 3 يونيو، على أن يخوض يوم الإثنين 6 يونيو مباراته ضد منتخب اليابان، وفي يوم الخميس 9 يونيو يلاقي “الأخضر” منتخب الإمارات.

اتحاد الكرة يدرس تأجيل الجولة 29 لمدة أسبوع لهذا السبب

رياضة
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