مركز الأبحاث الزراعية: نجاح زراعة الأناناس والكاجو والكرمبولا والشيكو في المملكة

يشارك مركز الأبحاث الزراعية التابع لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، في مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية 2022 الذي ينطلق غدًا (الأحد).
ويستعرض المركز عددًا من التجارب الزراعية الناجحة، والتي تشمل زراعة الأناناس التي بدأت تجاربها عام 1982، بإدخال أصناف من الأناناس تشمل شوقر لوف، والبيرولا، وناتال كويين، وزراعة الشيكو “السبوتا” التي بدأت عام 1985، والكاجو التي بدأت عام 1986، وكذلك زراعة الكرمبولا أو “فاكهة النجمة” التي بدأت زراعتها عام 1989. وفق “أخبار 24”.
ويسعى المركز لتعريف المزارعين والزوار بمختلف الخدمات التي يقدمها، بما في ذلك إجراء التجارب الزراعية وإدخال أنواع من الفواكه ذات المردود الاقتصادي الجيد وتعميم التجارب الناجحة على المزارعين للاستفادة منها.