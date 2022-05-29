حارس ريال مدريد “كورتوا” يفوز بجائزة أفضل لاعب في نهائي أبطال أوروبا

حصد حارس مرمى ريال مدريد، تيبو كورتوا، جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه للفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي.
ونجح فريق ريال مدريد، في الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف دون رد، سجله لاعبه فينيسيوس جونيور، في الدقيقة (59)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقدم كورتوا أداءً مميزًا على مدار شوطي اللقاء، وأنقذ عدة محاولات، كما حرم نجم ليفربول محمد صلاح، من التسجيل، عبر إنقاذه 3 فرص حاسمة.
وأصبح كورتوا أكثر حارس تصديًا للكرات في نهائي المسابقة القارية منذ 2003-2004 بـ 9 تصديات، كما تصدى البلجيكي إجمالًا لـ59 كرة طوال المسابقة، في رقم قياسي تاريخي. وفق “أخبار 24”.
وقالت لجنة الخبراء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بعد إعلان فوز كورتوا بالجائزة: “لقد قام بتصديات حاسمة في لحظات حاسمة خلال الشوط الأول عندما كان ليفربول في قمة عطائه، وأوقف بشكل استثنائي صلاح في وقت متأخر”.