“أنشيلوتي” يحقق رقمًا تاريخيًا في دوري أبطال أوروبا

حقق المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، رقمًا تاريخيًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما قاد فريقه للفوز بكأس اللقب القاري، للمرة الـ14، على حساب نظيره ليفربول الإنجليزي.
ونجح فريق ريال مدريد، في الفوز على نظيره ليفربول الإنجليزي، بهدف دون رد، سجله لاعبه فينيسيوس جونيور، في الدقيقة (59)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب “دو فرانس” بالعاصمة الفرنسية باريس.
وأصبح أنشيلوتي، أول مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يفوز بـ4 ألقاب بكأس “ذات الأذنين” في تاريخ البطولة الأوروبية. وفق “أخبار 24”.
وسبق وأن توج أنشيلوتي بالبطولة مع ميلان مرتين، موسمي 2002/ 03 و2006/ 07، ومثلهما مع ريال مدريد في 2013/ 14 وفي 2021/ 22.