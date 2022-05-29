“دياز” يضم “كاريلو” لقائمة الهلال لمواجهة أبها في الدوري

قرر المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، ضم اللاعب البيروفي أندريه كاريلو لقائمة الفريق للقاء أبها، الأحد، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.
وشهد مران الهلال مشاركة عبدالله عطيف، وعبدالله المعيوف، والنيجري أوديون إيجالو، استعدادًا لمواجهة أبها ضيفه ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وغاب الثلاثي عن تدريبات الفريق، الجمعة، بسبب الإنفلونزا إلى جانب الكوري الجنوبي هيون سو المدافع، كما غاب مصعب الجوير للسبب ذاته. وفق “أخبار 24”.
وشرح دياز في مناورة كروية على كامل مساحة الملعب عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في مواجهة أبها.