طقس اليوم.. أمطار محتملة بمرتفعات عسير وجازان ومكة وسماء غائمة بالرياض والشرقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) بمختلف مدن ومحافظات المملكة.
وتوقع التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.
وأضاف أنه سيكون هناك نشاط في الرياح السطحية قد تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجة الحرارة المتوقعة على مكة المكرمة ستكون 44 درجة مئوية، و41 درجة في المدينة المنورة وبريدة، و40 درجة في الرياض والدمام، و37 درجة في جدة.