“طيران ناس” يعلن فتح باب القبول لتوظيف 100 طيار حديث التخرج

أعلنت شركة طيران “ناس”، اليوم (الأحد)، فتح باب التقديم للسعوديين والسعوديات في برنامج “طياري المستقبل”، لتوظيف 100 مساعد طيار وذلك بعد نجاح الشركة في توطين وظيفة مساعد طيار بنسبة 100%.
وأوضحت الشركة أنه يشترط أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية، وألا يزيد عمره عن 35 عاماً، وأن يكون حاصلا على شهادة اللغة الإنجليزية المستوى الرابع على الأقل، والحصول على الشهادة الطبية من الدرجة الأولى معتمدة من قبل هيئة الطيران المدني، وأن يكون عدد ساعات الطيران كحد أدنى 240 ساعة، وأن يكون حاصلا على رخصة طيران صادرة من الهيئة العامة للطيران المدني كطيار تجاري على الطائرات ذات المحركين.
وأشارت إلى أن فتح باب القبول يأتي بالتزامن مع إعلان طيران ناس رفع عدد طلبياتها من الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة، وذلك ضمن جهود الشركة لتعزيز توطين الوظائف وتلبية احتياجات خطط النمو والتوسع. وفق “أخبار 24”.
ويمكن الاطلاع على التفاصيل والتقديم على الوظائف من خلال الرابط.