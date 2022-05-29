“الأراضي البيضاء”: تطبيق المرحلة الأولى من البرنامج في القصيم وحائل قريباً

كشف برنامج الأراضي البيضاء، اليوم (الأحد)، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في القصيم وحائل خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح البرنامج أن ذلك يأتي في إطار جهود البرنامج ومستهدفاته لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في المدن الأكثر طلبًا، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة ومكافحة الاحتكار.
وأكد أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، لرصد جميع الأراضي الخاضعة للرسوم وتقييمها وفرض الرسوم عليها بحسب الآليات المتبعة والمعتمدة، كما يقوم بجهود مستمرة في سبيل توعية ملّاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق للاستثمار في هذه الأراضي وتطويرها. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن البرنامج يطبق مرحلته الأولى في كل من (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، وحاضرة الدمام، والمدينة المنورة، وحاضرة عسير، والطائف، ومنطقة جازان، وتبوك، والأحساء)، إضافة إلى تطبيق المرحلة الثانية في مدينة الرياض.
وتشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر في النطاق المحدد لكل مدينة.