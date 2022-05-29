مستجدات كورونا.. ارتفاع الإصابات وحالات التعافي وانخفاض الوفيات

عادت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة للارتفاع مجدداً، بعد انخفاض استمر 6 أيام، مسجلة 530 حالة، بارتفاع قدره 122 حالة عن يوم أمس.
كما ارتفعت أعداد المتعافين من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تماثل 532 مصاباً للشفاء، بزيادة قدرها 119 متعافياً عن يوم أمس، كما استمرت حالات التعافي في مستويات أعلى مقارنةً بالإصابات الجديدة.
وتشير بيانات وزارة الصحة إلى ارتفاع أعداد المتعافين إلى 751177 من أصل 766726 مصاباً بالفيروس.
في المقابل انخفضت حالات الوفاة المسجلة اليوم (الأحد)، حيث توفيت حالة واحدة فقط مقارنةً بثلاث حالات أمس، لتبقى حالات الوفاة في معدلاتها المنخفضة التي بدأت في تسجيلها منذ مطلع أكتوبر 2021. وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات نتيجة كوفيد 19 إلى 9144 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.