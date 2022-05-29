أعلن الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم نظمي النصر، الالتزام بالاعتماد على الطاقة المتجددة في المشروع وتشجير 100 مليون شجرة.
وأوضح أنه تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن نيوم ستكون المنطقة الأولى من حيث الحجم التي سيتم دعمها بالطاقة الشمسية والرياح كمصادر للطاقة المتجددة.
وأكد خلال كلمته بجلسة “المبادرات البيئية ضمن مبادرة السعودية الخضراء”، أن الذين زاروا وشاهدوا مدينة نيوم لاحظوا مدى الانسجام بين الطبيعة والمنطقة، متعهدا بأن 95% من منطقة نيوم ستكون منطقة طبيعية، حيث يتم ذلك بالعمل والتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والعديد من المبادرات والأبحاث العلمية.
وتعهد النصر بالالتزام بتشجير 100 مليون شجرة في نيوم كجزء من العشرة مليارات شجرة التي سيتم زراعتها حول العالم، لافتا إلى أن هذا العمل سيكون جزءاً من مبادرة السعودية خضراء.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، الدكتور خالد العبد القادر، أن مبادرة التشجير البيئي ستشمل التشجير في المناطق المحيطة بالمياه المتجددة، والمنتزهات الوطنية، والمحميات الطبيعية، وغابات المانجروف، والمناطق الساحلية والجزر، والوديان المحيطة بالسدود، والمواقع المتدهورة والأحوار الداخلية، فيما ستشهد المناطق الحضرية التشجير حول المنشآت الحكومية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف العبدالقادر أن تداخل الأراضي وفقد التنوع البيولوجي تحديات رئيسية تحمل تكاليف باهظة على البيئة والاقتصاد، لافتاً إلى أن زراعة الـ10 مليارات شجرة ستحقق عدة فوائد على النمط البيئي والاجتماعي والاقتصادي أبرزها وصول المملكة للحياد الصفري ووقف تدهور الأراضي والتصحر.
من جانبه، تحدث وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور أسامة فقيها عن جهود المملكة في التشجير بكافة المناطق، لافتا إلى العديد من البرامج التي يتم العمل عليها، ومن بينها برنامج الرياض الخضراء الذي بدأ بـ7.5 مليون شجرة، ومتنزه الملك سلمان، والمدن السعودية الخضراء والتي تستهدف أكثر من 30 مليون شجرة في الحدائق والمتنزهات في كافة مدن المملكة لإضفاء الطابع الإنساني عليها.
فيديو | الرئيس التنفيذي لـ #نيوم م. نظمي النصر: نلتزم بتشجير 100 مليون شجرة في نيوم #مبادرة_السعودية_الخضراء#الإخبارية pic.twitter.com/b8lWHDPKSu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2022
فيديو | الرئيس التنفيذي لـ #نيوم م. نظمي النصر: “منطقة نيوم”.. طبيعة وانسجام تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة#الإخبارية pic.twitter.com/xP1gImmD4H
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2022
فيديو | وكيل #وزارة_البيئة_والمياه_والزراعة للبيئة د. أسامة فقيها: أكثر من 30 مليون شجرة في حدائق ومتنزهات #المملكة #مبادرة_السعودية_الخضراء#الإخبارية pic.twitter.com/7pLJi9QRfq
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 29, 2022