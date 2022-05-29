جددت أمانة العاصمة المقدسة، التنبيه بموعد بدء الإلزام بتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية في مرحلته الأولى.
وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني، أن نهاية المهلة بالالتزام بالتسوير تبدأ من تاريخ 1 / 7 /2022م، داعيًا ملاك العقارات في المواقع المستهدفة إلى سرعة تسوير أراضيهم خلال المهلة المتبقية تجنبًا لتطبيق الجزاءات النظامية.
وأشار إلى أن أمانة العاصمة المقدسة قد بدأت من خلال بلدياتها الفرعية في متابعة تثبيت اللوحات الإرشادية في عدد من المواقع ضمن النطاق الإشرافي التابع لها، حيث قامت بلدية العزيزية بوضع اللوحات على الأراضي الفضاء على الشوارع والمحاور المستهدفة بهدف حث ملاكها على تسويرها قبل انتهاء المهلة. وفق “أخبار 24”.
وتأتي الحملة على مرحلتين، حيث تشمل الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، وتبدأ المرحلة الثانية المتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك اعتبارًا من شهر يوليو 2022، بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني.