أعلنت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم (الأحد)، بدء مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر، لتمكين الراغبين في شراء اللوحات المميزة.
وأوضحت إدارة المرور أن المزاد سيستمر حتى الأربعاء المقبل، 2 ذي القعدة 1443هـ، الموافق 1 يونيو 2022.
وبينت أنه يمكن للراغبين في حضور المزاد، الدخول لمنصة “أبشر”، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي، ثم المرور، ثم اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
واستعرضت منصة أبشر أبرز اللوحات المميزة المعروضة في المزاد، ومنها (ر ع ع 1)، و(ك ب ب 11)، و(ي أ م 16)، و(د ي ع 1111)، وغيرها من اللوحات التي يمكن الاطلاع عليها عبر زيارة هذا الرابط .