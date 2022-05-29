البنك المركزي يصرح لـ3 شركات لتقديم “المصرفية المفتوحة”

قال وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية، زياد اليوسف، إن البنك يعمل على تطوير البنية التحتية اللازمة لتطبيق المصرفية المفتوحة، وفقًا لأفضل المعايير الرقابية والخدمات الجديدة والمبتكرة.
وأكد اليوسف، خلال انطلاق أعمال النسخة الثانية من حوارات مؤتمر القطاع المالي، أن تطبيق الحلول المصرفية المفتوحة سيؤدي إلى تعزيز الابتكار وزيادة التنافسية، ورفع مستوى الشمول المالي وزيادة كفاءة النظام المصرفي.
وأشار إلى أن البنك المركزي أعلن مؤخرًا خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، تصريحه بعمل 3 شركات مالية جديدة، تقدم حلولًا مصرفية مفتوحة، تحت مظلة البيئة التشريعية التجريبية.وفق “أخبار 24”.
فيديو | وكيل محافظ البنك المركزي للتطوير والتقنية زياد اليوسف: #البنك_المركزي_السعودي يصرح لـ 3 شركات من تقديم حلول “المصرفية المفتوحة”#مؤتمر_القطاع_المالي#الإخبارية pic.twitter.com/FV1YchZBX2
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 29, 2022